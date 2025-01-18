Hatay'da 4 aracın karıştığı kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. 2 tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hatay'da 4 aracın karıştığı kaza! Ölü ve yaralılar var
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Adana-İskenderun Otoyolu Özerli Viyadüğü mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Recep C. idaresindeki 50 ADY 648 plakalı otomobil, Hüseyin Y'nin kullandığı 31 KBK 06 plakalı kamyonetle çarpıştı. Bu sırada Furkan Orhan Y. yönetimindeki 01 ATT 106 plakalı tır, kaza yapan otomobile ve yaralananlara yardım için duran Davut A'nın kullandığı 27 SH 895 plakalı tıra çarptı. Daha sonra tır, viyadüğün üzerinden devrilerek alev aldı.

Hatay'da 4 aracın karıştığı kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Feci kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yanan tırın sürücüsü Furkan Orhan Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatay'da 4 aracın karıştığı kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Yaralanan kamyonet sürücüsü Hüseyin Y. ile araçta bulunan Arzu Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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