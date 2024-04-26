Hatay'da akıl almaz olay! Cami imamı silahlı saldırıya uğradı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giden imam silahlı saldırıya uğradı. İmam saldırıda hayatını kaybetti. 

Hatay'da akıl almaz olay! Cami imamı silahlı saldırıya uğradı
Hatay'da akıl almaz olay! Cami imamı silahlı saldırıya uğradı
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıkıp camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı.

Hatay'da akıl almaz olay! Cami imamı silahlı saldırıya uğradı - Resim : 1

Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı imam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatay'da akıl almaz olay! Cami imamı silahlı saldırıya uğradı - Resim : 2

Hasan İnci’nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Tekirdağ'da sahte içki operasyonuTekirdağ'da sahte içki operasyonuYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay # hatay # İskenderun # cami # imam
Çok Okunanlar
Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alacak
ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alacak
Meteoroloji'den 35 şehir için toz taşınımı uyarısı!
Meteoroloji'den 35 şehir için toz taşınımı uyarısı!
Mahzen-32 operasyonlarında Hakkı Saral'ın suç örgütü çökertildi!
Mahzen-32 operasyonlarında Hakkı Saral'ın suç örgütü çökertildi!
İran'ın Gerçek Vaat operasyonu Arnavutluk yetkililerini tedirgin etti
İran'ın Gerçek Vaat operasyonu Arnavutluk yetkililerini tedirgin etti
Öne Çıkanlar Vatandaştan hükümete enflasyon isyanı: "Hepsi hikaye bizi kandırıyorlar!" Vatandaştan hükümete enflasyon isyanı: "Hepsi hikaye bizi kandırıyorlar!" Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerine... Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerine...