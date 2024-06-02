Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir restoranda tüp patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi
Editör: Uğur Çam
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Hatay'ın Payas ilçesinde dönercide meydana gelen tüp patlaması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Patlama, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi.

İlk belirlemelere göre iş yerinde bulunan tüp patladı. Patlamayla iş yerinde ve çevrede yıkım meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay # hatay # patlama
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