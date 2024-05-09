Hatay'da bölgesel katılımlı çalıştay! Üniversite ve sektörler bir araya geldi

Depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay’da akademisyenler ve sektör temsilcileri, kentin ekonomik kalkınması için bir araya geldi. İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından, çalıştay düzenlendi. Sorunların masaya yatırıldığı, çözümlerin konuşulduğu bölgesel katılımlı çalıştay, büyük ilgi gördü.

Editör: Hüseyin Güler

Türkiye’nin tarım, turizm, ticaret ve lojistikte öncü kentlerinden Hatay’da, üniversite ve sektörler el ele verdi. Deprem sonrasında İskenderun’dan başlayarak bölgenin ekonomik kalkınması için güçler birleştirildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından “Deprem Sonrası İskenderun’un Lojistik Durumu ve Ekonomik Kalkınması” çalıştayı düzenlendi.

Üniversitenin Ekonomi Bölüm Başkanı Birol Erkan, Ulusal Kanal’a konuştu. Çalıştay ile ilgili bilgi verdi.

Merkez Kampüs Fuar Alanı’ndaki çalıştaya, turizm, yerel yönetimler, denizcilik, finans, üretim, lojistik, demir-çelik, firma temsilcileri ve profesyonel yöneticileri katıldı.

Masalar şeklinde düzenlenen çalıştayda, sektör temsilcileri ve akademiseyenler, sorunları ve çözümleri konuştu. Ortaya koyulan çözümler, ilerleyen günlerde rapor haline getirilecek.

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