Hatay'da cinayet gibi kaza: 9 aylık Miran bebek hayatını kaybetti

Kaza, Arsuz’a bağlı Konacık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (16) yönetimindeki 31 AUK 783 plakalı motosiklet, yol kenarında yürüyen Fatma Nur B. (18), Emine B. (55), Miraç Y. (3) ve bebek arabasındaki 9 aylık Miran Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi ile sürücü E.B., sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Miran bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan kontrollerde sürücü E.B.’nin 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.