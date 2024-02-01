Hatay'da deprem derin izler bıraktı



Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay ağır hasar aldı. Özellikle Antakya ilçe merkezi yerle bir oldu.



Yıkılan konutların yerine yenisi yapılıyor ancak mimar Ercüment Kimyon sayının yeterli olmadığını söyledi.



Ulusal Kanal'a konuşan mimarlar alt yapı yetersizliğine dikkat çekiyor. Daha hızlı yol alınması gerektiği talep ediliyor.



Eski İskenderun Mimarlar Odası temsilcisi Koray Tanin, önemli bir hatırlatma yaptı. Tarihi eserlere dikkat çekti.



İskenderun sahil kısmının 150-180 santim çöktüğünü söyleyen Tanin, kentsel ve yerinde dönüşüme değindi.