Hatay'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu, Hatay Dörtyol'da deprem meydana geldi. Gerçekeleşen depremin derinliği ise 5.0 olarak tespit edildi.

Hatay'da deprem oldu
Deprem

Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı, Hatay Dörtyol'da deprem meydana geldi. Gerçekeleşen depremin derinliği ise 5.0 olarak tespit edildi. Deprem, 17:46'da meydana geldi. Kandilli'nin deprem hakkında yaptığı paylaşım ile depremin konumu ise aşağıda yer alıyor.

HATAY'DA DEPREM

Hatay'da deprem oldu - Resim : 1

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# deprem # hatay
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