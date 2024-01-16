Hatay'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı, Hatay Dörtyol'da deprem meydana geldi. Gerçekeleşen depremin derinliği ise 5.0 olarak tespit edildi. Deprem, 17:46'da meydana geldi. Kandilli'nin deprem hakkında yaptığı paylaşım ile depremin konumu ise aşağıda yer alıyor.

HATAY'DA DEPREM