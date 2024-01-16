Hatay'da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu, Hatay Dörtyol'da deprem meydana geldi. Gerçekeleşen depremin derinliği ise 5.0 olarak tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı, Hatay Dörtyol'da deprem meydana geldi. Gerçekeleşen depremin derinliği ise 5.0 olarak tespit edildi. Deprem, 17:46'da meydana geldi. Kandilli'nin deprem hakkında yaptığı paylaşım ile depremin konumu ise aşağıda yer alıyor.
HATAY'DA DEPREM
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 16, 2024
KONAKLI-DORTYOL (HATAY) https://t.co/UJ9xxJ9PRh
16.01.2024, 17:46:30 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli