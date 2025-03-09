Hatay'da feci kaza: Motosiklet tırla çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, dün meydana gelen korkunç kazada motosiklet, tırla çarpışarak iki gencin ölümüne yol açtı.

Atilla Kafas (18)’ın kullandığı motosiklet, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Ilıkpınar mevkisinde C.A. yönetimindeki tırla çarpıştı. Motosikletin tırla çarpışmasının ardından kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk kontrollerin ardından motosiklet sürücüsü Atilla Kafas ile arkasında yolcu olarak bulunan Halit Helvacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, gençlerin vefatının ardından cenazeleri Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.