Hatay'da feci kaza! Otomobil trenin altında kaldı!

Hatay'da feci kaza! Otomobil trenin altında kaldı. İşte feci kazadan detaylar...

Hatay'da feci kaza! Otomobil trenin altında kaldı!
Editör: Yağmur Biçen

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yük treninin  otomobile çarptı. Araç hurdaya döndü. Kazada sürücü ağır yaralandı.


Kaza, Dörtyol ilçesi Aşiyan mevkiinde meydana geldi. İrem S. yönetimindeki 06 BCU 072 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçerken yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kadın sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# trafik kazası # hatay
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