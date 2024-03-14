İstanbul'da seçim ritmi yükseliyor! Sistem partileri birbirlerini hedef gösterdi!

Sistem partileri birbirlerini hedef alıyor. Bir tarafta 'hizmet yok' bir tarafta da 'çok şey başardık" söylemleri var.

Editör: Dilek Doğan

Sistem partileri birbirlerini hedef alıyor. Bir tarafta 'hizmet yok' bir tarafta da 'çok şey başardık" söylemleri var. Ekonomideki sorunlar da bu söylemlere dahil ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoksulluğun sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Erdoğan'ın kendisini 'ekonomist' olarak tanımlamasını eleştirdi. Cumhur İttifakının adayı Murat Kurum ise mevcut yönetime yüklendi.



İstanbul'da yerel seçim çalışmalarında adaylar atışmalarıyla öne çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu. Hedefinde hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de rakibi Murat Kurum vardı. İmamoğlu, Erdoğan'a ekonomi üzerinden yüklendi. Erdoğan'ı yoksulluğun sorumlusu olarak niteledi.


İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı test sürüşünde ise eleştiri oklarını bu kez rakibi Kurum'a yöneltti.

Bağcılar'da düzenlenen Gümüşhaneliler ile İftar Sofrası programına katılan Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise İmamoğlu'na yatırım tepkisi gösterdi.

Kurum, mevcut yönetimin 650 bin konut projesine karşı çıktığını ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# 31 mart seçimleri # ekrem imamoğlu # Murat Kurum
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