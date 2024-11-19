Hatay'da gayrimenkul paneli

Yüzlerce Gayrimenkul danışmanı Hatay'da panelde buluştu. İş İnsanları ve inşaat şirketleri de panele katıldı.



Sağlam ev yapmanın ne kadar önemli olduğu, konut fiyatlarının neden pahalı olduğu ve ülkenin yıllık ne kadar konuta ihtiyacı olduğu masaya yatırıldı.



Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Onursal Başkanı Hakan Akdoğan, ülke olarak konut ihtiyacının çok fazla olduğunu buna yetişemediklerini söyledi.



Yeni yılla başlayacak Elektronik Doğrulama Sistemi de sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Sektörün şeffaflaşması ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi bekleniyor.