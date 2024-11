Kırmızı ete zam mı gelecek?

Bazı basın yayın organlarında "Et fiyatları bir anda fırladı" şeklinde yer alan haberler üzerine, Et ve Süt Kurumu açıklama yapma gereği duydu. Kurum, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

"STOKLAR PİYASA İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR"

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve canlı hayvan stoklarının piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olduğunu ifade ederek, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak bir durumun bulunmadığını vurguladı.

"SPEKÜLATİF İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Kurum, et fiyatlarının artacağına dair yapılan spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyurdu: