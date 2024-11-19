Kırmızı ete zam mı gelecek?
Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında yapılacağı öne sürülen zamlarla ilgili çıkan haberleri yalanladı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı ette fahiş fiyat artışına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir" dedi.
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Bazı basın yayın organlarında "Et fiyatları bir anda fırladı" şeklinde yer alan haberler üzerine, Et ve Süt Kurumu açıklama yapma gereği duydu. Kurum, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.
"STOKLAR PİYASA İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR"
Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve canlı hayvan stoklarının piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olduğunu ifade ederek, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak bir durumun bulunmadığını vurguladı.
"SPEKÜLATİF İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"
Kurum, et fiyatlarının artacağına dair yapılan spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyurdu:
- Kumumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır. Et ve süt piyaslarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilememesini kamuoyuna saygı ile duyururuz.