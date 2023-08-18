Hatay'da iki hırsız yakayı ele verdi

Hatay'da bir işyerini soyan hırsızlar yakayı ele verdi. Polis 2 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da iki hırsız yakayı ele verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 şahıs bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştı. Hırsızlık zanlısı 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan C.A. ve A.K. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada; elektrik kablosu, bakır kablo, hurda malzemeleri ele geçirildi. A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay # hatay # İskenderun # Hırsız # polis
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