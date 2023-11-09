Hatay'da Köylülerin Eylemi Zaferle Sonuçlandı! Zeytinliğe TOKİ Konutlarının Yapımı Yargıdan Döndü

Hatay 3'üncü İdare Mahkemesi, Antakya'ya bağlı Dikmece Köyü'nde tarım arazileri ve zeytinliklerin üzerine yapılmak istenen TOKİ konutları için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bölgede yaşayan yurttaşlar, mahkemenin verdiği kararı halay çekerek kutladılar.

Mahkeme, imarlaşmanın telafisi güç zararlar doğurabileceğine vurgu yaptı.

Yüz yıllık zeytin ağaçlarının olduğu arazilere yapılması istenen TOKİ çalışmasına karşı eylemler ve yürüyüşler yapılmıştı.

Bölge halkı zeytinliklere dokunulmaması istiyor.