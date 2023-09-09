Hatay'da milyonluk daireler enkaz oldu! 57. bina dinamitle patlatıldı

Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatma yöntemiyle yıkılan 57. binadan geriye enkaz kaldı.

Hatay'da milyonluk daireler enkaz oldu! 57. bina dinamitle patlatıldı
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Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatma yöntemiyle yıkılan 57. binadan geriye enkaz kaldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentte dinamitle patlatma yönteminin hayata geçirilmesiyle yıkım çalışmaları hız kazandı. Enkazın büyük çoğunluğunun kaldırıldığı Hatay’da daire fiyatlarının 2 milyon TL’nin üzerinde olduğu 15 katlı lüks site dinamitle patlatılarak yıkıldı ve geriye enkaz kaldı. 

hatayda binalar yıkıldı

HATAY'DA MİLYONLUK DAİRELER ENKAZ OLDU!

Dinamitle patlatma yöntemi hakkında bilgi veren Erdemli Çetin Hafriyat A.Ş. yöneticisi Nuri Çetin, “6 Şubat depreminin hemen ardından çalışmalarımız başladı. Şuan ağır hasarlı binaların yıkımlarını sürdürüyoruz. İş makinasıyla yıkılamayan yüksek katlı binaların patlayıcı madde kullanarak yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu bina 57. binamız olacak. Patlayıcı madde kullanarak toplamda 345 bin metrekare alanda yıkım gerçekleştirdik” dedi.

Patlatıcı kullanarak yıkımların 10 kat daha hızlandığına dikkat çeken Çetin, “Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yöntemin iş makinasıyla yıkımdan daha pratik ve güvenli oluyor. Bu bina 10 günde iş makinasıyla yıkılacakken biz patlatma yöntemiyle 1 günde yıkımını gerçekleştiriyoruz. Çevre daha az zararlı, daha güvenli daha ekonomik olarak gerçekleşiyor. Temennimiz Hatay’ın bir an önce eski güzel günlerine dönmesi. Bize öncülük eden Hatay Valiliği yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

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# Hatay # hatay # enkaz
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