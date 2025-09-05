Hatay'da pazarcı satamıyor vatandaş alamıyor

6 Şubat depremlerinin sancısı Hatay’ da kendini gösteriyor. Ekonomik ve alt yapı koşulları pazar esnafını ve vatandaşları mağdur ediyor. Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor.

"Depremden önce vatandaşımız 10 kilo alırken, şimdi 1 kio yarı yarıya düştü. Hepimiz zor durumdayız, istediğimiz ürünleri getiremiyoruz. Vatnadaşın cebinde para yok.satışlarımız kötü. Sinek avlyoruz."

"İstediğimizi alamıyoruz, 1 kilo domates, bir kilo fasülye, 1 kilo lübye 150 tl olomuş. Böyle bir şey olur mu ya."

"Az az, istediğin kadar alamıyorsun. Önceden biz çantalarımızı 100 liraya doldurur giderdik. Bakın şimdi 2 milyar…"

"Depremden sonra çok sıkıntılar yaşadık, ev yok. Geçinemiyoruz. Bir şey alamıyoruz. Bir kilo anca alabiliyoruz."

"Ya yarım kilo ya 1 kilo alıyoruz. Şimdi libye aldım yarım kilo 4 kişiyiz."

"Esnaflıkta çok zor, millet mağdur alamıyor."

Hatay’ ın Pazar tezgahları toz toprak içinde. Bir yandan yol yapım çalışmaları sürerken alışveriş gücü düşüyor. Esnaf ve vatandaş kimsesiz.

"Burada alt yapı çalışması yapılıyor ama tozdan topraktan mahvolduk. Deprem bölgesi ama sıkıntımız büyük."

"Yol sorunu var. 45 dk. Dolmuş bekliyoruz. Arabalarda klimalar çalışmıyor. Kapılar açılıpi kapanmıyor.Su sıkıntısıda yaşıyoruz."

"Pazarada bir yandan tamirat yapılıyor bir yandan alışveriş yaplıyor çok zor oluyor."

"Bulamıyoruz aradıklarımızı, her çarşı bir tarafa gitti."

"Yollarımız kapalı, Cumhurbaşkanımız bizi terk etti."

"Bu inşaat dolayısıyla işler zayıf. Bir yer göstermeleri lazım."

Deprem bölgesinde dar boğazdan geçen Hataylılar çözüm istiyor.

"Hatay’a bir el atsınlar düzeltme yapsınlar."

"Devletimizin bu pahalılığa bir el atması lazım."