Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin tartışmalar üzerine açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programına konuk olan Bakan Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

Bakan Tekin, 2025-26 eğitim öğretim yılının 1 Eylül itibarıyla başladığını hatırlatarak, bu hafta temel eğitime ilk kez başlayacak öğrenciler ve diğer tüm öğrencilerin okullarına girdiğini ifade etti. Tekin, çocukların uyum haftası etkinlikleri gerçekleştirirken öğretmenlerin de seminer haftasında olduklarını belirtti ve “Bu yıl okula başlayacak çocuklarımızın velilerine hayırlı olsun diyorum. Bütün öğretmenlerimiz, çocuklarımıza kendi çocuğu gibi bakan fedakarca çalışmakta” dedi.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM TARTIŞMASI

Bakan Tekin, 4+4+4 uygulamasının 2011’de hayata geçirildiğini hatırlatarak, “Vatandaşımız neden şimdi değişiklik yapılıyor diye sorabilir. 28 Şubat’ta meslek lisesi ve imam hatip okullarının önünü kesmek için 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmişti. Bu bir dayatmadır, antidemokratik bir uygulamadır. Çocuğunu imam hatip ya da meslek lisesine göndermek isteyen veliye ‘yasaklıyorum kardeşim’ demektir. Bu antidemokratik uygulamayı ortadan kaldırmak için 8 yılı 4+4 şeklinde ikiye böldük. Doğru bir tedbirdi” ifadelerini kullandı.

Tekin, Türkiye’de okullaşma oranının 2002 sonrası yapılan yatırımlar ve öğretmen alımları sayesinde OECD ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Yasakçı uygulamaların kaldırıldığını belirten Bakan, şu anda tartışılan konunun 12 yıllık zorunlu eğitim olduğunu söyledi:

“12 yıllık zorunlu eğitim farklı toplumsal kesimlerde farklı şekillerde eleştiriliyor. Kamuoyundan yönelen eleştirileri ortadan kaldırmak için iyileştirmeler yapmalıyız. Bu parametreler ışığında 12 yıllık zorunlu eğitimi ele almıştık. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azalması yönünde bir kamuoyu oluştu” dedi.

