TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı: İşte şartlar ve ayrıntılar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı. Satışa çıkarılan grubun muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. İhale günü 15 Ekim 2025, son başvuru tarihi ise 14 Ekim 2025 olarak ilan edildi.

Maydonoz Döner, faaliyet gösterdiği 5 ülke ve 390’ı aşkın şubesi ile hizmet veriyor.

İhaleye ilişkin detaylar ise şöyle:

İhaleye katılmak isteyenlerin sunması gereken teminat tutarı 280.100.000 TL olarak belirlendi. Teminat olarak nakit, teminat mektubu veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecek.

Şartnamede belirtilen belgeler, idari zarf içinde 1 asıl ve 1 kopya, mali zarf ise 1 asıl olarak 14 Ekim 2025 saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek. Bu tarihten sonra verilecek zarflar değerlendirmeye alınmayacak.

İhale, 15 Ekim 2025 saat 11:00’da Fon’un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu’nda yapılacak. İhale, kapalı zarflarla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak, ardından açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturularak açık artırma aşamasına geçilecek.

Satışa ilişkin daha fazla detay TMSF’nin Satış İlanları bölümünde yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

