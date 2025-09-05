AFAD ve Kandilli açıkladı: Balıkesir'de deprem!

Ülkenin dört bir yanında son depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de çeşitli büyüklükte sarsıntılar sıkça yaşanıyor. Haberimizde, deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Balıkesir’de deprem!

5 Eylül 2025 günü saat 10:52’de Balıkesir’in Sındırga ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 9,23 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli ve AFAD verileriyle güncel deprem haberleri anbean takip ediliyor ve vatandaşların güvenliği için yetkililer uyarı ve bilgilendirmelerini sürdürüyor.

