AFAD ve Kandilli açıkladı: Balıkesir'de deprem!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de çeşitli büyüklükte sarsıntılar sıkça yaşanıyor. Haberimizde, deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Balıkesir’de deprem!

5 Eylül 2025 günü saat 10:52’de Balıkesir’in Sındırga ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 9,23 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli ve AFAD verileriyle güncel deprem haberleri anbean takip ediliyor ve vatandaşların güvenliği için yetkililer uyarı ve bilgilendirmelerini sürdürüyor.