Dolar, Euro ve Sterlin 5 Eylül 2025’te yükselişte: Güncel döviz kurları

Dün dolar en yüksek 41,1839 TL, en düşük 41,1554 TL seviyelerini görmüş ve günü 41,1585 TL’den tamamlamıştı. Euro ise en yüksek 48,1293 TL’den, en düşük 47,9373 TL’den işlem görerek günü 48,0282 TL ile kapattı.

Doların performansı: Yılbaşı başlangıç değerine (35,3663 TL) göre dolar 5,89 TL artış göstererek yüzde 16,64 değer kazandı. Son bir yılda ise dolar, 33,9465 TL’den 41,2517 TL’ye çıkarak yüzde 21,52 değer kazancı sağladı.

Euronun performansı: 36,4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 11,69 TL artışla yüzde 32,03 değer kazandı. Son bir yıl içinde euro, 37,8124 TL’den 48,1715 TL’ye yükselerek yüzde 27,40 değer kazandı.

Sterlinin performansı: Yılbaşı başlangıç değerine (43,9782 TL) göre sterlin 11,59 TL artışla yüzde 26,35 değer kazandı. Son bir yılda ise sterlin 44,8716 TL’den 55,5676 TL’ye çıkarak yüzde 23,84 değer kazandı.

Döviz piyasasındaki bu hareketler, hem yurt içi ekonomik veriler hem de ABD’de açıklanan iş gücü ve tarım dışı istihdam verilerinden etkileniyor. Analistler, dolar ve eurodaki yükselişin kısa vadede devam edebileceğine dikkat çekiyor.