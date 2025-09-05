Şok olay: Silopi’de ağaca asılı halde bulundu!

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, bir kişi tarlada ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Esenli köyü yakınlarındaki bir arazide ağaca asılı birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı da bölgeye gelerek inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, ölen kişinin S.K. olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şırnak silopi
