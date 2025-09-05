Son dakika açıklaması: Kuru çay fiyatları arttı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama %7,5 zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

ÇAYKUR, kuru çaya en son Temmuz ayı sonunda %3,5 zam yapmıştı. Yeni zamların nedeni olarak artan iş maliyetleri ve yaş çay fiyatlarındaki yükseliş gösteriliyor.

Yetkililer, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla zamlı fiyatların bugün itibarıyla satış noktalarında uygulanacağını belirtti.

