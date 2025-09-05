Karayolları son dakika: 5 Eylül Türkiye genelinde güncel yol çalışmaları

Türkiye genelindeki kara yollarındaki güncel trafik akışı, yol çalışmaları ve kapanan yollar hakkında kritik bilgiler sürücülerin dikkatine sunuldu. Tatil veya iş seyahatlerinizi planlarken aşağıdaki bilgiler göz önünde bulundurulmalı.

Güncel KGM yol durumu ve uyarılar:

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Avrupa Otoyolu Çerkezköy Kavşağı-Çorlu Kavşağı (158-163 km): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Trafik Edirne istikametinde çift yönlü sağlanıyor. (Çalışmalar 7/24 devam edecek)

Aydın-Denizli Otoyolu (13-21 km): Üstyapı çalışması nedeniyle 02-09-2025 – 10-09-2025 tarihleri arasında Denizli istikameti ve Sarayköy çıkış kolu araç trafiğine kapalı. Trafik Aydın istikametinde çift yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu Gölyaka Kavşağı - 1. Bölge Hududu (O-4/22 Km 17+050 – Km 15+150): İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı; diğer istikamet çift yönlü ve kontrollü. (2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara istikameti)

Kayseri-Kırşehir Yolu (30-31 km): Menfez yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Kütahya Yolu (32 km): YHT Projesi kapsamında yapılan viyadük ayağı imalatı nedeniyle Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı; ulaşım Kütahya yönünde çift yönlü sağlanıyor.

Ordu-Fatsa Yolu (11-17 km): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun sağ tarafından çift yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize Devlet Yolu (17 km): Rize Liman Köprülü Kavşak (K-26) köprüsünde yapılacak derz onarım çalışması nedeniyle 05.09.2025 saat 08:00’den itibaren ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Acıpayam-Çavdır-Söğüt Yolu (8-23 km): Sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük-(Bilecik-Eskişehir İl Sınırı) Devlet Yolu (27-31 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle 29.08.2025 itibarıyla Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapalı; trafik Bursa-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu Yolu (5-20 km): 30.08.2025’ten itibaren asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sürücüler, bu yolları kullanırken trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmeli ve güzergah planlamalarını buna göre yapmalıdır.