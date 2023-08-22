Hatay'da yıkıma devam! Ağır hasarlı bina bırakılmıyor

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay'da binlerce bina ağır hasar aldı. Yıkım çalışmaları ise aylardır devam ediyor.

Hatay'da yıkıma devam! Ağır hasarlı bina bırakılmıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarbinaların yıkım işlemleri sürüyor.

Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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