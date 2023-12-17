Hatay'da Yolcu Otobüsü Alev Aldı! 20 Yolcu Ölümden Döndü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, seyir halindeyken yolcu otobüsü alev aldı. Yangın çıkan otobüste hasar oluştu.

Hatay'da Yolcu Otobüsü Alev Aldı! 20 Yolcu Ölümden Döndü

İstanbul'dan Hatay'a giden otobüs, Antakya-İskenderun kara yolunun Serinyol mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, 20 yolcunun tahliye edilmesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu. Yolcular korku dolu anlar yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hatay # yangın # yolcu otobüsü
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