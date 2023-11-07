Hataylı Balıkçılardan Hükümete Çağrı
Hatay İskenderun'da balıkçılar mazot desteği ve barınaklarının tamamlanmasını istiyor. Aldıkları malzemelere sürekli zam geldiğini söyleyen balıkçılar, desteklerin de yetersiz kalmasından şikayetçi.
Hatay İskenderun'da balıkçılar 6 Şubat depreminin ardından uzun süre ava çıkamadı. Artan girdi maliyetleri zararı ikiye katlıyor.
Depremden sonra yaralarını sarmaya çalışan balıkçılar, bin bir zorluk içerisinde yükün altından kalkmaya çalışıyor.
Depremde barınaklar da yıkıldı. Ciddi mağduriyet yaşanıyor. Barınakların hızlıca bitirilmesini istiyorlar.
Aldıkları malzemelere ger geçen gün zam gelmesinden yakınıyorlar. Çözüm önerisi balıkçılardan geliyor.
Destekler yetersiz kaldı. Giderleri karşılamakta güçlük çekiyorlar. Ulusal Kanal'a konuşan balıkçılar, zamlardan ve mazot fiyatlarından yakınıyor.