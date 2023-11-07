Kahramanmaraş'ta Pamuk Deposunda Yangın Çıktı

Edinilen bilgilere göre yangın, Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesindeki bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıktı. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangına ihbar üzerine Türkoğlu ve Kahramanmaraş’tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Pamuk balyalarının bulunduğu depoyu kaplayan alevlere karşı itfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerle boğuşan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.