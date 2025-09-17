Hataylı balıkçıların hasreti sona erdi! Balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Akdeniz Balıkçıları vira bismillah diyerek denize açıldı. Hatay İskenderun Balıkçı Barınağında tören düzenlendi. Balıkçılar, bereketli bir sezon bekliyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Yayınlanma:

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesiyle 'vira bismillah' diyerek Akdeniz'in mavi sularına açıldı.

İskenderun Balıkçı Barınağında Denize açılmadan önce tören düzenlendi. Vatandaşlara balık ekmek dağıtıldı. Balıkçılar sezondan umutlu, bereket ve bolluk bekliyorlar.

Depremden etkilenen balıkçı barınağının tamamlanmasını ve bazı sorunların çözüme kavuşmasını bekliyorlar.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamullar İhracatçılar Birliği Başkanı Yüksel Akgöl, sektörün gelişmesi önemli vurgular yaptı.

Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durumSürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durumYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Hatay hatay balıkçı
Günün Manşetleri
49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu!
Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi
Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki
Bayrampaşa Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!
İsrail’in katılması halinde Eurovision'da olmayacaklar!
“Her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”
Can kaybı 65 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Çok Okunanlar
Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı
FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü!
İstanbul’a sağanak sürprizi! İstanbul’a sağanak sürprizi!
17 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Beşiktaş Orkun Kökçü kararına tepki gösterdi Beşiktaş Orkun Kökçü kararına tepki gösterdi