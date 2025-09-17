Hataylı balıkçıların hasreti sona erdi! Balıkçılar 'vira bismillah' dedi
Akdeniz Balıkçıları vira bismillah diyerek denize açıldı. Hatay İskenderun Balıkçı Barınağında tören düzenlendi. Balıkçılar, bereketli bir sezon bekliyor.
Yayınlanma:
Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesiyle 'vira bismillah' diyerek Akdeniz'in mavi sularına açıldı.
İskenderun Balıkçı Barınağında Denize açılmadan önce tören düzenlendi. Vatandaşlara balık ekmek dağıtıldı. Balıkçılar sezondan umutlu, bereket ve bolluk bekliyorlar.
Depremden etkilenen balıkçı barınağının tamamlanmasını ve bazı sorunların çözüme kavuşmasını bekliyorlar.
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamullar İhracatçılar Birliği Başkanı Yüksel Akgöl, sektörün gelişmesi önemli vurgular yaptı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi