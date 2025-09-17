Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, 17 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Çalışmalar kapsamında bazı kesimlerde trafiğe kapatmalar yapılırken, bazı yollarda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, hız limitlerine dikkat etmelerini ve özellikle çalışma alanlarında yavaş seyretmelerini istedi.

TEM Otoyolu’nun Lüleburgaz Kavşağı İstanbul istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle önemli bir güzergâh geçici olarak kapatıldı. Edirne istikametinden Lüleburgaz gişelerine çıkış ve bu noktadan otoyola girişler bugün itibarıyla trafiğe kapalı durumda.

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 35-71. kilometreleri ve bağlantı yollarında devam eden üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle, İzmir-Aydın yönünde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücüler orta ve sol şeritlere yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Geçişi İstanbul istikametinde, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde yapılan derz değişimi çalışmaları nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten tek yönlü olarak sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-7. kilometrelerinde süren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti üzerinden kontrollü geçiş uygulanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapımı devam ediyor. Ulaşım bu bölümde kontrollü olarak sağlanıyor.

KÖPRÜ VE KAZI ÇALIŞMALARI ULAŞIMI ETKİLİYOR

Beşikdüzü-Vakfıkebir yolunun 15. kilometresindeki Kilita Köprüsü'nde, derz onarımı sebebiyle ulaşım tek şeritten veriliyor.

Alanya-Gazipaşa yolunun 11-13. kilometreleri arasında süren patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 12.00-13.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

BAZI YOLLARDA İKİ YÖNLÜ TEK ŞERİT UYGULAMASI

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir yolu üzerinde Ankara-Bursa istikametindeki 38-43. kilometrelerdeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, Bursa-Ankara yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Erzincan-Erzurum yolunun 53-54. kilometreleri arasında sağ şerit trafiğe kapatıldı; sürücüler sol şeride yönlendiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.