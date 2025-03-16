Hataylılardan çağrı: Yayladağı Sınır Kapısı ticarete açılmalı

İskenderun Maden İşler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Çardaklı, tüm sınır kapılarının açık olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Biz hiçbir kapının kapalı olmasını istemeyiz. Kapıların açılması, bölgedeki esnafın rahatlamasını sağlar ve ticari hareketliliği artırır."

İskenderun Mobilya Üreticisi ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yöneticisi İnal Özbulur ise, kapının açılmasının çiftçilerden sanayicilere kadar tüm kesimlere olumlu katkı sağlayacağını belirtti:

"Köylümüzden şehirlimize, üreticimizden tüccarımıza kadar herkesin ihtiyacı var. Bu adım, bölgeye ekonomik canlılık kazandıracaktır."

İskenderun Mobilyacılar Odası Başkanı Yılmaz Değirmenci, sınır kapısının açılmasının Türkiye ve Suriye ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı:

"Şu anda işlerimiz durgun. Bu kapının açılması, ticaretimizi artıracak ve iki ülkenin de yararına olacak. Sayın hükümetimize çağrı yapıyoruz: Yayladağı Sınır Kapısı’nın ticarete açılması elzemdir."

İskenderun Mardinliler Derneği Başkanı Salih Bayar, kapının açılmasıyla birlikte Suriyeli iş insanlarının yeniden inşa sürecine daha aktif katılabileceğini ifade etti:

"Bu karar, sadece ticari bir hamle değil; aynı zamanda bölgesel barış ve kalkınma açısından da önemli. Türkiye’den Suriye’ye gidecek müteahhitler, sanayiciler ve iş insanları için önemli bir kapı aralanmış olacak."

Türkiye-Suriye Dostluk Hareketi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yuva, Yayladağı Sınır Kapısı’nın insani yardım açısından da kritik bir role sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, bu sınır kapısını acilen açmak zorundadır. İnsani koridor oluşturulmalı, gıda ve ilaç yardımları bölgeye ulaştırılmalıdır. AFAD’ın sürece dâhil olması ve bu konuda somut adımlar atılması gerekmektedir."

Bölge halkı ve iş dünyasının ortak çağrısı net: Yayladağı Sınır Kapısı bir an önce ticarete açılmalı ve bölgesel kalkınma hızlandırılmalı.