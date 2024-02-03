Hayat pahalılığı şehirden göçü hızlandırdı

Hayat pahalılığı, nüfus yoğunluğu, konut sorunu derken büyükşehirlerdeki stresli yaşam vatandaşın kırsala göçmesine neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sadece İstanbul’da her yıl 500 bin kişi kırsala yerleşiyor.

TÜİK verilerine göre; 2018’den beri İstanbul’dan gidenlerin sayısı, gelenlerden daha fazla… Son beş yılda 2 milyon 182 bin kişi İstanbul’u terk etti. Ortalamaya bakıldığında yılda 300 bin ila 500 bin kişi büyükşehirleri terk ediyor.

Kentten kaçış üç şekilde oluyor. İlkinde; insanlar doğdukları topraklara, köylerine geri dönüyorlar. Bir diğerinde; metropollere göre daha uygun ve sakin büyükşehirlere gidiyorlar, üçüncü kategoride ise maddi durumu iyi olanlar deniz kasabalarını tercih ediyorlar.

En çok göç alan iller arasında Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Samsun, Antalya, Kayseri, Konya ve Adana yer alıyor.

Tüm bu göç oranlarına rağmen büyükşehirlerde nüfustan kaynaklanan sorunlar azalmıyor. Çünkü kırsalda iş bulamama kaygısıyla büyükşehirlerde kalanların sayısı çok daha fazla. Devlet bu süreci desteklemek için çeşitli hibe ve kredi imkânları da sunuyor ancak yetersiz.

Devlet köye dönüş ile ilgili arsası olanlara 300 bin liraya kadar prefabrik ev desteği sağlıyor. Ancak artan talep nedeniyle köylerde de arsa fiyatları artıyor. Bu nedenle yurttaşlar desteklerin artmasını istiyor.