Hayatpark işçileri direnişle zafer kazandı: Talepler kabul edildi

Antalya Konyaaltı Hayat Park’taki işçiler, CHP'li Konyaaltı Belediyesi tarafından tasarruf tedbirleri bahanesiyle işten çıkarıldıktan sonra kazandı. 25 Ağustos'ta başlayan ve 13 gün süren direnişin sonunda işçilerin talepleri kabul edildi.

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Direnişin zaferle sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden işçiler, "Direne direne kazandık, bu süreçte hem biz hem de işten çıkarılan ve çalışan arkadaşlarımız mutlu" şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, direnişin gerekçelerinden biri olarak haklarının ihlal edilmesini ve işten çıkarılmayı gösterdiklerini belirttiler.

Konyaaltı Belediyesi tarafından Kod 22 ile işten çıkarılan işçilerin iş kodları yeniden düzenlendi ve talepleri kabul edildi. İşten çıkarılan işçilerin tazminatları ödenecek ve iş güvenliği sağlanacak. Ayrıca, işyerinde sendikalaşmanın önüne geçilmesine izin verilmeyecek.

Hayatpark işçileri adına konuşan Veyis Gök, sürecin devam edeceğini ve verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip edeceklerini duyurdu. İçerideki arkadaşlar aracılığıyla süreci izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Zaferle sonuçlanan direnişin ardından işçiler, birlik ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, haksızlık karşısında direnmenin ve birlik olmanın her zaman haklarını kazandıracağını ifade ettiler. “Haksızlık karşısında işçiler direnirse ve birlik olursa, haklarını kazanabilirler” mesajını verdiler.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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