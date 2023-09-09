Hayvanları otlatırken kaybolmuştu! Emirhan'dan acı haber

İlçeye bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası mevkisinde 5 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Emirhan Dolak, sabah saatlerinde kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrıldı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine aile aramaya başladı, saat 16.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu.



Bölgede olay gününden itibaren başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının ardından Emirhan Dolak isimli çocuğun gölete düşebileceği ihtimali üzerine ekipler çalışmalara burada yoğunlaştı ancak bir ize rastlanmadı.

CESEDİ BU SABAH BULUNDU

Emirhan'ın cesedi bu sabah saatlerinde gölette su yüzüne çıktı. Durumu fark eden aile yetkililere haber verdi, Emirhan'ın cenazesi kıyıya alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.