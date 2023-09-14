Hem hayatı hem işi paylaşıyorlar! 57 yıllık evli çift Sürmene bıçağı üretiyor

Trabzon’da 57 yıllık evli Alpaslan çifti, el emeğiyle Sürmene bıçağı üretiyor. Cengiz Alpaslan'ın, 20 metrekarelik atölyesinde ürettiği Sürmene bıçaklarının kılıflarını eşi Şükriye Alpaslan dikiyor.

Hem hayatı hem işi paylaşıyorlar! 57 yıllık evli çift Sürmene bıçağı üretiyor

Trabzon'da, evliliklerinde 57 yılı geride bırakan Cengiz ve Şükriye Alpaslan, coğrafi işaretli Sürmene bıçağı üretiminde de birbirine destek oluyor.

Sürmene’de yaşayan 75 yaşındaki Cengiz Alpaslan, dede mesleği bıçakçılığı henüz 7 yaşındayken öğrenmiş. Evlendikten sonra da eşi Şükriye hanıma bıçaklar için kılıf yapımını öğretmiş.

trabzon sürmene bıçağı üreten çift

Cengiz Alpaslan, evinin alt katındaki 20 metrekarelik atölyesinde tamamen geleneksel yöntemlerle Sürmene Bıçağı üretiyor. Eşi Şükriye hanımın diktiği deri kılıflar ile bıçaklar satışa hazır hale geliyor.

Yaptığı bıçakları 20'yi aşkın iş yerine sattığını söyleyen Cengiz Alpaslan, eşiyle birlikte ata mesleğini sürdürmekten mutlululuk duyduğunu söyledi.

# trabzon # sürmene
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