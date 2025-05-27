Herkesi ilgilendiren yenilik: Türkiye'nin 81 ilinde konut fiyatları için yeni dönem!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Değer Bilgi Merkezi” uygulaması sayesinde taşınmazların gerçek piyasa değerleri, yapay zeka destekli analizlerle belirlenecek.

Sistemin, 2027 yılı ortasına kadar Türkiye’nin 81 ilinde kullanıma sunulması hedefleniyor. Uygulama ile konut piyasasındaki şişirilmiş fiyatlar, hatalı değerlemeler ve haksız kazanç sağlayan manipülasyonların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni sistem, kullanıcıların satın almayı planladıkları taşınmazın değerini, aynı mahalledeki diğer gayrimenkullerle karşılaştırmalı olarak görmelerine imkân tanıyacak. Ayrıca konut arz ve talebi ilçe ve mahalle düzeyinde analiz edilerek yatırım maliyetleri, olası getiriler ve satış fiyatları hakkında detaylı bilgi sağlanacak. Bu sayede emlak piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Değer Bilgi Merkezi kapsamında oluşturulacak dijital değer haritaları, taşınmazların piyasa değerlerini coğrafi olarak gösterecek. Parsel ve bağımsız bölüm bazında hazırlanacak bu haritalar; kamulaştırma, vergilendirme, yatırım kararı ve yer seçimi gibi birçok alanda kullanılacak. Kamu kurumları, yerel yönetimler, yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel ve karşılaştırılabilir verilere bu sistem üzerinden ulaşabilecek.

Sistem tamamlandığında, Türkiye genelinde entegre ve objektif bir taşınmaz değerleme altyapısı oluşturulmuş olacak. Bu yapı, tüm kentsel yerleşim alanlarını kapsayarak vatandaşlara taşınmaz yatırımlarıyla ilgili detaylı bilgilere tek noktadan erişim imkânı sunacak.

Yeni uygulamanın ilk aşamasında İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da devreye alınacak sistem, kentteki taşınmaz piyasasını daha şeffaf hale getirecek. 2027 ortasına kadar ise tüm Türkiye’de aktif hale gelmesi planlanıyor.

Proje ile paralel yürütülen “Üç Boyutlu Şehir Modelleri” çalışması kapsamında, şehirlerin dijital ikizleri oluşturuluyor. Kentsel alanlardaki her binanın fiziksel durumu üç boyutlu olarak modellenecek. Bu sistemde binaların yaşı, kullanım amacı, bağımsız bölüm sayısı ve metrekare bilgileri gibi ayrıntılar yer alacak.

Yeni altyapı ile adres, imar durumu, mülkiyet bilgisi, kamusal kısıtlar gibi farklı kurumlara ait veriler tek bir platformda toplanacak. Parsel, bina, bağımsız bölüm, adres ve plan bilgileri arasında bütüncül bir yapı kurulacak.

Sistem; kentsel dönüşüm, afet ve risk yönetimi, vergi planlaması, ulaşım ve altyapı gibi alanlarda kamu kurumlarına veri desteği sağlayacak. Ayrıca bankacılık, sigortacılık, gayrimenkul değerleme, şehir planlama ve inşaat sektörlerine de güçlü bir analiz altyapısı sunacak.

Proje kapsamında geliştirilen modellerle mahalle bazında demografik yapı, gelir düzeyi, eğitim durumu ve sağlık göstergeleri gibi veriler analiz edilecek. Bu sayede kamu ve özel sektör yatırımlarının planlamasında daha isabetli ve verimli kararlar alınabilecek.