HGS uygulaması hacklendi: Kullanıcıları tehdit ediyor

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması, siber saldırıya maruz kaldı. Akşam saatlerinde, uygulama kullanıcılarına uygunsuz ve tehdit içeren bildirimler gönderildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
HGS uygulaması hacklendi: Kullanıcıları tehdit ediyor
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Gönderilen mesajlar arasında, müstehcen ifadelerin yanı sıra, “Eğer bu Bitcoin (BTC) adresine 25 bin dolar göndermezseniz, tüm verileri paylaşacağım” şeklinde tehdit içerikli bir mesaj da yer aldı. Mesajda, saldırganlar tarafından bir Bitcoin adresi paylaşıldı.

HGS uygulamasının PTT ile bağlantılı olduğu bilinirken, saldırı sonrası kullanıcıların kişisel bilgilerinin tehlikede olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili olarak güvenlik birimlerinin soruşturması sürüyor.

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