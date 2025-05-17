hikmet çiçek hayatını kaybetti

68 kuşağının ön saflarında yer alan, gazeteci-yazar kimliğiyle hafızalarda yer edinen Hikmet Çiçek, Çiçek, yaşamını yitirdi.

HİKMET ÇİÇEK KİMDİR?

1949 yılında Ankara'da doğdu. 1968 sonrasında devrimci gençlik mücadelesine katıldı. Proleter Devrimci Aydınlık saflarında yer aldı. 12 Mart 1971 döneminde Denizli Ziraat Bankası Soygunu Davası'nda yargılandı, idama mahkûm edildi. Cezaevinde iken Halkın Sesi, Aydınlık, Bora ve Türkiye Gerçeği'nde yazıları yayımlandı. 14 yıl 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 1986 yılında tahliye edildi. 2000'e Doğru, Yüzyıl ve Aydınlık'ta muhabirlik, haber müdürlüğü ve Ankara Temsilciliği görevlerinde bulundu.

Odatv'nin Ankara Haber Müdürü olan Hikmet Çiçek'in İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri, Hangi Hizbullah, Ben Veli Küçük, Devrimci Portreler, Dr. Bahattin Şakir: İttihat ve Terakki'den Teşkilat Mahsusa'ya Bir Türk Jakobeni, Ergenekon Tertibinde Gizli Tanıklar, Nâzım'ın Harp Okulu ve Donanma Davaları, FETÖ'nün "Solcuları" ve Müstesna Bir Adam ( Hasan Yalçın) adlı kitapları bulunuyor. Vatan Partisi üyesidir.