Anne - babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bu üç ürünü yasakladı

Ticaret Bakanlığı, bebek sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Güvensiz ürün satan markaların ifşa edildiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesine üç yeni ürün daha eklendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Anne - babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bu üç ürünü yasakladı
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Anne ve babaları doğrudan ilgilendiren kararda; bir bebek kangurusu, bir oda kokusu ve bir bebek giyim ürünü için satış yasağı ve toplatma kararı verildi.

Bakanlık, “Duux” marka bebek kangurusunun bağlama sisteminde ciddi güvenlik açıkları tespit etti. Ürünün, bebeğin düşmesine ve yaralanmasına yol açabileceği gerekçesiyle hem piyasaya arzı yasaklandı hem de mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Anne - babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bu üç ürünü yasakladı - Resim : 1

Listedeki bir diğer ürün ise bir oda kokusu oldu. Güvensizlik gerekçesi olarak, ambalajında dokunsal uyarı işaretlerinin bulunmaması gösterildi. Bu eksiklik, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi.

Anne - babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bu üç ürünü yasakladı - Resim : 2

Yasaklanan üçüncü ürün ise bir bebek giyim modeli oldu. Ancak bu ürüne dair detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Anne - babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bu üç ürünü yasakladı - Resim : 3

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