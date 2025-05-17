Anne - babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bu üç ürünü yasakladı

Anne ve babaları doğrudan ilgilendiren kararda; bir bebek kangurusu, bir oda kokusu ve bir bebek giyim ürünü için satış yasağı ve toplatma kararı verildi.

Bakanlık, “Duux” marka bebek kangurusunun bağlama sisteminde ciddi güvenlik açıkları tespit etti. Ürünün, bebeğin düşmesine ve yaralanmasına yol açabileceği gerekçesiyle hem piyasaya arzı yasaklandı hem de mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Listedeki bir diğer ürün ise bir oda kokusu oldu. Güvensizlik gerekçesi olarak, ambalajında dokunsal uyarı işaretlerinin bulunmaması gösterildi. Bu eksiklik, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi.

Yasaklanan üçüncü ürün ise bir bebek giyim modeli oldu. Ancak bu ürüne dair detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.