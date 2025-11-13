Hız limitleri değişiyor: UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı, Feshane’de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin'in başkanlık yaptığı toplantıda, İstanbul'da 84 noktada hız limitinin güncellenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan bir teklif sunuldu. Bu teklif, İstanbul geneli trafik işaret levhalarının sadeleştirilmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesi konularını içeriyordu. Görüşülen teklifin ardından 84 noktada hız limiti güncellendi. Toplantı, diğer maddelerin de oybirliğine sunulmasıyla sona erdi.

"TOPLAM 84 YOL GÜZERGAHINDA 1168 NOKTADA TESPİT YAPILDI"

Hız limitinin revize edilmesine ilişkin detayları paylaşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, çalışmanın 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi üzerine başlatıldığını belirtti. Oğul, şunları söyledi: "Çalışma 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde özetle, karayollarındaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlerimin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması, çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlanması talebi üzerine başlatıldı. Valilik makamı tarafından bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında bin 168 noktada tespit yapıldı."

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Oğul, tespitler sonucunda hız limitlerinin ve levha düzenlemelerinin yeniden yapıldığını ifade ederek konuşmasına devam etti: "Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor."