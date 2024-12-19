Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

- Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum.