Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yılbaşı nedeniyle hükümlü ve tutukluların açık görüş yapabileceğini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

- Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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