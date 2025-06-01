Hürriyet köyü kadınları tarım için yeniden sahnede: Kooperatif yıllar sonra canlandı

1969 yılında kurulan ancak zamanla işlevini yitiren kadın kooperatifi, Teknosap adı altında bölgede kurulması planlanan sanayi bölgesine tahsis edilen tarım arazilerinin ardından yeniden gündeme geldi. Geriye kalan tarım topraklarını üretime kazandırmak amacıyla genel kurul yapılarak kooperatif yeniden faaliyete geçti.

Genel kurula, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarının yanı sıra bazı milletvekilleri de katıldı. Vatan Partisi İl Sekreteri Rıza Türkmendağ toplantıya katılarak üretim vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Osmangazi Şube Başkanı da söz alarak Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi politikalarına eleştirilerde bulundu. “Avrupa’nın dayatmalarını yırtıp atmadıkça, Amerika’dan Angus ithalatını durdurmadıkça bu topraklarda tarımsal üretim gelişemez” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Hürriyet Köyü sakinleri yoğun katılım sağlarken, kadınların ağırlıklı olması dikkat çekti.