İBB sistemi hacklendi! Otobüslerde bakın hangi görüntüler gösteriliyor?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ortaya çıkan para sayma görüntüleri tartışılırken hacklenen İETT otobüslerinin sistemlerinde bu görüntüler yayınlandı.

İBB sistemi hacklendi! Otobüslerde bakın hangi görüntüler gösteriliyor?

CHP'deki para sayma görüntüleri tartışılmaya devam ederken, İETT otobüslerinde ilginç bir an yaşandı. İBB Haber'in paylaşımına göre para sayma görüntüleri İETT otobüslerinde yayınlandı.

İBB SİSTEMİ HACKLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında pek çok CHP'li isim adliyeye çağrılarak ifade verdi. Para sayma görüntüleriyle ilgili tartışmalar sürerken ilginç bir olay yaşandı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne günler kala İETT otobüslerindeki ekranlarda kayıt dışı para sayma görüntüleri yayınlandı. Görüntülerin yer aldığı İBB Haber'in paylaşımında "İstanbul’da bazı otobüslerde kayıt dışı para sayma görüntüleri yayınlanıyor. İETT sisteminin hacklendiği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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# ibb # chp istanbul il başkanı
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