İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı 2025'te

İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Fuar, 2025 yılı Eylül ayında kapılarını açacak. Peki fuarın amacı ve kazanımları neler haberimizde izleyelim.

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İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı 2025'te
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Türkiye’nin savunma sanayi hızla gelişiyor. Hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem de ihraç noktasında emin adımlarla ilerliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 2025 yılında ikincisi yapılacak olan İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Expolink Fuarcılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan düzenlenecek fuarla ilgili çalışmaları anlattı.

Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği Başkanı Dr. Mehmet Cafer Sayılır da savunma sanayiinde milli olmanın gerekliliğine dikkat çekti.

- Sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz, biz burada kendi silahımızı üretmek zorundayız. Silah konusunda bize ambargo uyguluyorlar. Terör örgütleriyle savaşıyorsunuz diye göndermiyorlar. Askeri silah mühimmatla ilgili tedarikte çok ciddi sorunlar yaşıyoruz.

Sayılır, Türkiye’nin kendini savunabilmek için üretmek zorunda olduğunun altını çizdi.

- Kendi kullandığımız mühimmatı ve silahı üretmek zorundayız çünkü yurt dışından alamıyoruz. Alsak bile çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Şu anda yüzde 80-52’lere ulaştık üretimde, kendi askerimize polisimize üretiyoruz. Türk polisi kendi silahımızı, mühimmatımızı kullanıyor.

Fuar, 2025 yılı Eylül ayında kapılarını açacak.

Hatay'da gayrimenkul paneliHatay'da gayrimenkul paneliYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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