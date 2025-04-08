İçişleri Bakanlığı'ndan 81 şehre genelge: Tedbirleri alın!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “hidro-meteorolojik ve jeolojik kökenli olayların sebep olduğu afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık çalışmaları” konulu bir genelge gönderdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 şehre genelge: Tedbirleri alın!
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, iklim değişikliği ve mevsim geçişleri nedeniyle ülke genelinde sel, su baskını, taşkın, heyelan, çamur ve moloz akması, kaya düşmesi, çığ gibi afetlerin sıklıkla yaşandığına dikkat çekildi.

Bu tür olayların afete dönüşmeden önce önlenebilmesi ve olası kayıpların en aza indirilebilmesi için risk azaltma ve önleyici tedbirlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

17 Mart 2025 tarihinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla yayımlanan genelge kapsamında, il valiliklerinden şu önlemlerin alınması istendi:

Tüm ilgili kurumların katılımıyla düzenli toplantılar yapılması,
Meteorolojik veriler ve afet risk haritalarının değerlendirilmesi,
AFAD’ın Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) verilerinden yararlanılması,
Taşkın tahmin ve erken uyarı sistemlerinin aktif kullanılması,
Vatandaşlara sel, taşkın, heyelan, çığ gibi olaylar öncesinde ve sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair bilgilendirme yapılması,
Kritik altyapı ve tesislerin bulunduğu alanlarda risk analizlerinin gerçekleştirilerek gerekli tedbirlerin alınması,
Taşkın tahliye prosedürlerinin oluşturulması,
Meteorolojik uyarı durumlarında acil müdahale ekiplerinin 24 saat esaslı hazır bulundurulması.
AFAD açıklamasında, "Olmadan önle" anlayışı doğrultusunda devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Mardin'de şok olay: Arazide bir kişi ölü bulunduMardin'de şok olay: Arazide bir kişi ölü bulunduYurt
genelge içişleri bakanlığı
Günün Manşetleri
Gazze'deki can kaybı 50 bin 810'a ulaştı
CHP’li Başkan Umut Yılmaz’dan zehir zemberek istifa açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 şehre genelge
Çin’den ABD’ye vergi resti
Kapıkule'de rüşvet operasyonu
Bayramda yollar kan gölüne döndü
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Meteoroloji 57 il için alarm verdi
500 milyonluk dolandırıcılık çetesi yakalandı
İhracat yasağı üreticiyi sarstı
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar...
Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu
BİM Market, Nisan ayında indirim rüzgarı estiriyor BİM Market, Nisan ayında indirim rüzgarı estiriyor