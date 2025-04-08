İçişleri Bakanlığı'ndan 81 şehre genelge: Tedbirleri alın!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, iklim değişikliği ve mevsim geçişleri nedeniyle ülke genelinde sel, su baskını, taşkın, heyelan, çamur ve moloz akması, kaya düşmesi, çığ gibi afetlerin sıklıkla yaşandığına dikkat çekildi.

Bu tür olayların afete dönüşmeden önce önlenebilmesi ve olası kayıpların en aza indirilebilmesi için risk azaltma ve önleyici tedbirlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

17 Mart 2025 tarihinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla yayımlanan genelge kapsamında, il valiliklerinden şu önlemlerin alınması istendi:

Tüm ilgili kurumların katılımıyla düzenli toplantılar yapılması,

Meteorolojik veriler ve afet risk haritalarının değerlendirilmesi,

AFAD’ın Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) verilerinden yararlanılması,

Taşkın tahmin ve erken uyarı sistemlerinin aktif kullanılması,

Vatandaşlara sel, taşkın, heyelan, çığ gibi olaylar öncesinde ve sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair bilgilendirme yapılması,

Kritik altyapı ve tesislerin bulunduğu alanlarda risk analizlerinin gerçekleştirilerek gerekli tedbirlerin alınması,

Taşkın tahliye prosedürlerinin oluşturulması,

Meteorolojik uyarı durumlarında acil müdahale ekiplerinin 24 saat esaslı hazır bulundurulması.

AFAD açıklamasında, "Olmadan önle" anlayışı doğrultusunda devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.