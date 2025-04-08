Mardin'de şok olay: Arazide bir kişi ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sabah saatlerinde arazide cesedi bulunan bir kişi, bölgeyi saran bir korku ve merakla karşılaştı. Olay, Gürmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, başından vurulmuş olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan detaylı inceleme sonucu, ölen kişinin kimliği belirlendi. Yapılan tespitler sonucunda, cesedin Mahmut D.'ye ait olduğu öğrenildi. Ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.