Bayramda yollar kan gölüne döndü: 74 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarının bilançosunu paylaştı. Bakan Yerlikaya, geçen yılın bayram tatiline göre kazalarda yüzde 4.6’lık bir azalma yaşandığını belirtse de, acı bir gerçeği vurguladı.

Bakan Yerlikaya, bu yılki bayramda 74 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 10 bin 199 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bakan, kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dilerken, kazaların istatistik olmadığını, her birinin bir can kaybı olduğunu belirtti. "Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sayılar bir istatistik değil, her biri ayrı ayrı bir can. Yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram. Maalesef bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü" diyen Yerlikaya, kazaların arkasında yatan insan dramını gözler önüne serdi.

Bakan Yerlikaya, kazaların başlıca nedenini aşırı hız olarak gösterdi. Bu yılki kazaların yüzde 41'inin hız nedeniyle gerçekleştiğini açıklayan Bakan, diğer sebepler arasında ise trafik kurallarına uyulmaması, arkadan çarpma, geçiş önceliği ihlali ve kırmızı ışıktan geçme gibi hataların olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, Pendik gişelerinde yaşanan ve 4 öğretmenin hayatını kaybetmesine yol açan kazayı örnek vererek, “Pendik gişelerindeki o kaza, 4 öğretmenimizin yaşamlarını yitirmesine sebep oldu. Dün de aynı gişelerde benzer bir kaza daha meydana geldi. O kazada da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.” şeklinde açıklamalarda bulundu.