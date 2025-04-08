Milas’ta korkunç kaza: Tır sürücüsü alevler içinde can verdi

Milas-Labranda yolunda, sabah saatlerinde maden taşıyan bir tır kontrolden çıkarak alev aldı. Direksiyon başındaki sürücü, kısa süre içinde alevler arasında hayatını kaybetti. Kazanın, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu yaşandığı iddia ediliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milas’ta korkunç kaza: Tır sürücüsü alevler içinde can verdi
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Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Olay, Milas-Labranda yolu Kargıcak Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aydın merkezli bir enerji ve maden firmasına ait olan maden taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki dağa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, tırın dorsesi kısa sürede alev aldı ve yangın hızla büyüdü. Kaza anında tırda yalnız olan sürücü Mahmut Bulut (64), alevlerin içinde kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsünün yangın sonrası araçtan çıkamaması "kazadan önce sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği" şeklinde yorumlandı.

Kazadan sonra çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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