İstanbul’un kanayan yarası haline gelen toplu taşıma sorunu vatandaşı tedirgin etmeye devam ediyor. Her gün arıza veya kaza ile karşılaşan İstanbullunun canı adeta tehlikede. Bakımsızlıktan dökülen İETT araçlarında dört yılda 700 bini aşkın arıza ve kaza yaşadı.

İETT Araçları Bakımsızlıktan Dökülüyor

Şoför esnafı araçların bakımsız olduğunu kabul ediyor. Şoför esnafı 6 ayda bir İBB ile masaya oturuyor. Esnaf Haziran ayından bu yana hem sözleşmenin yenilenmesini bekliyor hem de ödeme almayı… Kazalar ise bazen de şoför kaynaklı olabiliyor çünkü 2.5 şoför çalıştırılması gereken hatta tek şoför çalışıyor. Düşük ücrete yoğun mesaiyle çalışacak şoför bulanmıyor. Çünkü esnafın 2,5 şoför maaşı ödeme gücü de yok. Salgına davetiye çıkaran araçlar adeta mikrop yuvası. Durum öyle bir hal aldı ki havalandırması çalışmayan ve dezenfekte edilmeyen bazı araçlarda mantar bile oluştu.



