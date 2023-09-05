İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sergilendi.

Bulunmuş Eşya Bürosu'nca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, güneş gözlüğünden, kol saatlerine kadar pek çok eşya yer aldı.

Toplam değeri 184 bin 110 liradan açık artırmaya sunulan eşyaları, Aziz Korkmaz 550 bin liraya satın aldı.