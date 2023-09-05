İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satıldı.

İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı
Son Güncelleme:

Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sergilendi.

İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - Resim : 1

Bulunmuş Eşya Bürosu'nca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, güneş gözlüğünden, kol saatlerine kadar pek çok eşya yer aldı.

Toplam değeri 184 bin 110 liradan açık artırmaya sunulan eşyaları, Aziz Korkmaz 550 bin liraya satın aldı.

# İstanbul # iett # açık artırma # kayıp eşya
Çok Okunanlar
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
Buğday fiyatları belirlendi!
Buğday fiyatları belirlendi!
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme!
İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme!
Öne Çıkanlar "Rusya Devrilirse Sıra Türkiye'ye Gelir!" | Halil Nebiler'den Çaprıcı Analiz "Rusya Devrilirse Sıra Türkiye'ye Gelir!" | Halil Nebiler'den Çaprıcı Analiz Gizli küflenmeye neden oluyor Gizli küflenmeye neden oluyor