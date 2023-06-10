İETT otobüsleri arızalarla gündemde: Arıza sayısında büyük artış yaşandı

İstanbul'da milyonlarca kişi toplu taşıma araçlarını kullanırken, İETT otobüslerinde yaşanan arızaların sayısı da artıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar konuya ilişkin açıklama yaptı. Kaynar, "İETT otobüslerindeki arıza bir yılda yüzde 60'a yakın arttı" dedi.

2022 yılında yaşanan arıza sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 56,77 artarak 247 bin 549'a ulaştı.

Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandığı belirtildi. Otobüslerde 4 yılda yaklaşık 700 bin arıza kaydedildi.

Otobüslerde arıza sayısındaki artışın, bakım ihalelerinin doğru yapılmadığı ve bakım hizmetinin doğru verilmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çekildi.